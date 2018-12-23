Shepaug announces honor roll

Shepaug Valley School in Washington has announced its first marking period honor roll.
Jolie Grazia, Ethan Hibbard, Wilson King and Ellie Schmus.
Elisa Afiouni, Julia Billings, Joseph DeMilio, Emma-Jolee Fischetti, Abigail Gorra, Kaitlyn Guilbeault, Joshua Jordan, John Kennedy, Sofia Mancinone, Michael McCluskey, Kayleigh McKay, Ashley Mulhare, Jack Pesce, Jack Schneider, Bridget Snyder and Olivia Tibbatts.
Isabel Eddy, Sienna Moore, Elizabeth Neunzig, Reese Peck, Lucy Puskas, Lily Schur, Julia Sinatra, Mahelet Steinmetz and Annika Vikstrom.
Francesca Amato, Gabriella Amato, Isabella Augustine, Erin Bailey, Anna Bialack, Noah Ciccimarro, Jayden Cornwall, Taryn Crossley, Jake Diller, Michael Granata, Carlye Gruss, Bailey Herron, Noah Levine, Devon O'Dwyer and Nadia Ostrosky.
Kaylee Alexson, Lily Blyn, William Cario, Isabella Guzman, Henry James, Alexa Kotas, Betty Mark, Kyle Mieczkowski, Sydnie Vidal and Jakob Wild.
Rachel Andrews, Adriana Barile, Claire Buckley, Brooke Donaghey, Brooke Fredericks, William Granata, Abigail Harty, Kayleigh Hendy, Owen Hibbard, Maya Jacob, Mark Kibbe, Haylie Lasky, Madeline Maloney, Kaylee Martinez, Brooke Mercier, Jeffrey Noeding, Maria Ortega, Michael Perachi, Samuel Quigley, Matthew Sheedy, Anna Marie Sprong, Izobella Stange and Tyler White.
Ryan Bialack, Brendan Kelly, Lydia Kennedy, Caroline Kibbe, Wyatt King and Amelia Southard.
Paris Afiouni, Grace Crispino, Madison Douskey, Lane Faison, Eilish Foy, Taylor Giroux, Jessica Kisling, Annabelle Kuck, Arthur Murphy, Peyton Nash, Marissa Perachi, Connor Ross, Ryan Sarbello, Luke Schneider, Riley Setzler, Harlequin Sullivan and Evan Woerner.
Arantza Artieda, Jack Buchholz, Mary Katherine Eddy, Hannah Nash, Lauren Noeding, Alina Shyshkov and Nicholas Sibbitt.
Grace Coutu, Elijah Fowler, Sophia Granata, Jennifer Haddad, Devon Lemoine, Kate Mieczkowski, Kaya Peck, Cade Sivick, Abigail Stinson, Charles VandenBosch and Gabriel Wilkins.
Kerstin Ambruso, Annabelle Churyk, Kip Faison, Dylan Fiore, Abigail Hendy, Aurora Kearney, Claire Kersten, Tyler Kisling, Aidia Peterson, Gabrielle Pomeroy, Gavin Rak, Marie Sprong, John Wild and Lilian Wilson.
Michael Andrews, Penelope Becker, Spencer Campbell, Ethan Denning, Camero Goethner, Myles Gronbach, Henry Gsell, Elliot Krebs, Trey LaMay, Frederick Matthis, Kira McCauley, Mia Melatti, Lindsay Mulhare, Emelie Myhill, Jacob Okenquist, Liam Pacific, Ona Swanson, Luca Tammaro and Quintin Vidal.
Micayla Aleksandrowicz, Alondra Artieda, Griffin Blum, Juliet Eddy, Ethan Elias, Gavin Giroux, Daphne Metz, Helena Nelson, Peyton Ongley, Alexandra Quilli, Krista Rickmers, Matilda Skiles and Margaret Vincent.
Gavin Abdella, Matthew Buell, Vanessa Haskell, Amelia Jacob, Osborn Kearney, Griffin Konik, Nathaniel Konik, Ronan McCabe, Nicholas Orletski, Ivanna Ortega, Sophia Paul, Caleb Seamans, Hunter Smith, Nathan Steinis, Peyton Thomas, Isabel Wilkins and Reed Woerner.