Shepaug announces honor roll

Shepaug Valley School in Washington has announced its second marking period honor roll.
Elisa Afiouni, Ethan Hibbard, Wilson King, Jack Pesce and Jack Schneider
Julia Billings, Joseph Brunelli, Emma-Jolee Fischetti, Abigail Gorra, Jolie Grazia, Kaitlyn Guilbeault, Grace Harty, John Kennedy, Sofia Mancinone, Michael McCluskey, Ashley Mulhare, Alison Parker, Ellie Schmus, Courtney Sibbit, Bridget Snyder, Ethan Southard and Olivia Tibbatts
Gabriella Amato, Isabel Eddy, Noah Levine, Sienna Moore, Elizabeth Nuenzig, Nadia Ostrosky, Reese Peck, Lucy Puskas, Lily Schur, Julia Sinatra, Mahelet Steinmetz and Annika Vikstrom.
Francesca Amato, Anna Bialack, Noah Ciccimarro, Jayden Cornwall, Taryn Crossley, Jake Diller, Michael Granata, Carlye Gruss, Bailey Herron, Alexa McCarley, Maya Missana, Owen Moore Devon O’Dwyer, Edward Puskas and Aaryuj Trehan.
Lily Blyn, William Cario, Brooke Donaghey, Brooke Fredericks, Henry James, Betty Mark, Kyle Mieczkowski, Sydnie Vidal and Jakob Wild
Kaylee Alexson, Rachel Andrews, William Granata, Isabella Guzman, Abigail Harty, Maya Jacob, Alexa Kotas, Haylie Lasky, Madeline Maloney, Kaylee Martinez, Brooke Mercier, Maria Ortega, Samuel Quigley, Anna Sprong and Tyler White.
Janelle Frankland, Lydia Kennedy, Caroline Kibbe, Wyatt King, Jessica Kisling, Connor Ross and Amelia Southard.
Paris Afiouni, Owen Andrews, Ryan Bialack, Quintin Campbell, Giacomo Colangelo, Grace Crispino, Madison Douskey, Lane Faison, Eilish Foy, Taylor Giroux, Brendan Kelly, Evan Marquis, Sofia Missana, Arthur Murphy, Peyton Nash, Marissa Perachi, Ryan Sarbello, Luke Schneider, ,Riley Setzler, Anika Stumpf, Harlequin Sullivan and Evan Woerner.
Mary Eddy and Nicholas Sibbitt.
Arantza Artieda, Jack Buchholz, Grace Coutu, Sophia Granata, Zoe Gruendig, Jennifer Haddad, Carter Herrington, Devon Lemoine, Kaelan McDonald, Kate Mieczkowski, Lauren Noeding, Kaya Peck, Alina Shyshkov, Cade Sivick, Abigail Stinson and Charles VanderBosch.
Kerstin Ambruso, Annabelle Churyk, Kip Faison, Dylan Fiore, Abigail Hendy, Amanda Hodge, Aurora Kearney, Claire Kersten, Mia Melatti, Maria Sprong, John Wild and Lilian Wilson.
Penelope Becker, Spencer Campbell, Cameron Goethner, Myles Gronbach, Lucas Jacob, Frederick Matthis, Kira McCauley, Lindsay Mulhare, Emelie Myhill, Gabrielle Pomeroy, Gavin Rak Luca Tammaro and Quintin Vidal.
Micayla Aleksandrowicz, Alondra Artieda, Griffin Blum, Juliet Eddy, Gavin Giroux, Nathaniel Konik, Peyton Ongley, Matilda Skiles, Hunter Smith, Nathan Steinis and Margaret Vincent.
Gavin Abdella, Matthew Buell, Ethan Elias, Mitchell Goldberg, Samuel Granata, Vanessa Haskell, Amelia Jacob, Osborn Kearney, Griffin Konik, Ronan McCabe, Helena Nelson, Ivanna Ortega, Alexandra Quilli, Caleb Seamans, Peyton Thomas and Reed Woerner.