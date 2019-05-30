Shepaug announces honor roll

Shepaug Valley School in Washington has announced its third marking period honor roll.
Elisa Afiouni, Ethan Hibbard, Wilson King, Ashley Mulhare, Jack Schneider and Bridget Snyder.
Brianna Cichowski, Lana DelVecchio, John Galligan, Abigail Gorra, Jolie Grazia, Kaitlyn Guilbeault, Grace Harty, John Kennedy, Sofia Mancinone, Michael McCluskey, Richard Monaghan, Alison Parker, Dominic Perachi, Jack Pesce, Ellie Schmus, Courtney Sibbit, Olivia Tibbatts and Grace Wagnblas.
Isabel Eddy, Noah Levine, Sienna Moore, Elizabeth Neunzig, Devon O’Dwyer, Nadia Ostrosky, Reese Peck, Lily Schur, Julia Sinatra and Mahelet Steinmetz.
Francesca Amato, Gabriella Amato, Erin Bailey, Anna Bialack, Noah Ciccimarro, Jayden Cornwall, Bailey Herron, Maya Missana, Owen Moore and Lucy Puskas.
Lily Blyn, William Cario, Brooke Fredericks, Maya Jacob, Henry James, Alexa Kotas, Haylie Lasky, Betty Mark, Kyle Mieczkowski, Anna Sprong, Sydnie Vidal and Jakob Wild.
Kaylee Alexson, Rachel Andrews, Claire Buckley, Eilish Crossley, Brooke Donaghey, Isabella Guzman, Abigail Harty, Kayleigh Hendy, Owen Hibbard, Madeline Maloney, Kaylee Martinez, Brooke Mercier, Maria Ortega, Samuel Quigley, Matthew Sheedy, Izobella Stange, Tyler White and Samantha Williams.
Janelle Frankland, Caroline Kibbe, Wyatt King, Jessica Kisling, Sofia Missana, Connor Ross, Ryan Sarbello, Luke Schneider, Amelia Southard and Harlequin Sullivan.
Paris Afiouni, Ryan Bialack, Giacomo Colangelo, Grace Crispino, Lane Faison, Eilish Foy, Taylor Giroux, Brendan Kelly, Lydia Kennedy, Evan Marquis, Peyton Nash, Marissa Perachi, Riley Setzler and Evan Woerner.
Jack Buchholz, Grace Coutu, Mary Eddy, Sophia Granata, Hannah Nash and Nicholas Sibbitt.
Arantza Artieda, Raymunda Garcia, Zoe Gruendig, Jennifer Haddad, Devon Lemoine, Lauren Noeding, Katherine Orletski, Kaya Peck, Alina Shyshkov, Abigail Stinson, Charles VandenBosch and Gabriel Wilkins.
Kerstin Ambruso, Annabelle Churyk, Kip Faison, Abigail Hendy, Aurora Kearney, Claire Kersten, Kira McCauley, Mia Melatti, Luca Tammaro, John Wild and Lilian Wilson.
Penelope Becker, Spencer Campbell, Myles Gronbach, Amanda Hodge, Lucas Jacob, Tyler Kisling, Willow Kuck, Frederick Matthis, Lindsay Mulhare, Emelie Myhill, Liam Pacific, Aidia Peterson, Gavin Rak, Maria Sprong and Quintin Vidal.
Alondra Artieda, Griffin Blum, Juliet Eddy, Gavin Giroux, Amelia Jacob, Nathaniel Konik, Peyton Ongley, Matilda Skiles and Margaret Vincent.
Micayla Aleksandrowicz, Matthew Buell, Vanessa Haskell, Griffin Konik, Ronan McCabe, Helena Nelson, Alexandra Quilli, Krista Rickmers, Hunter Smith, Nathan Steinis and Reed Woerner.