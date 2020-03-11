Shepaug announces honor roll

Shepaug Valley School in Washington has announced its first quarter honor roll.
Isabel Eddy, Sienna Moore, Elizabeth Neunzig, Devon O'Dwyer, Reese Peck and Julia Sinatra.
Gabriella Amato, Erin Bailey, Sarah Caprilozzi, Autumn Collette, Michael Granata, Bailey Herron, Grant Ketchum, Noah Levine, Christopher Marchese, Haleigh Martin, Owen Moore, Sydney Okenquist, Nadia Ostrosky, Rebecca Racz, Lily Schur and Mahelet Steinmetz.
Lily Blyn, William Cario, Maya Jacob, Henry James, Haylie Lasky, Betty Mark, Jeffrey Noeding, Samuel Quigley and Tyler White.
Rachel Andrews, Adriana Barile, Eilish Crossley, Abigail Davis, Brooke Donaghey, Brooke Fredericks, William Granata, Isabella Guzman, Abigail Harty, Mark Kibbe, Alexa Kotas, Brooke Mercier, MariaFernanda Ortega, Michael Perachi, Anna Sprong, Izobella Stange, Sydnie Vidal, Ryan Wagnblas and Jakob Wild.
Grace Crispino, Janelle Frankland, Caroline Kibbe, Wyatt King, Jessica Kisling, Sofia Missana, Ryan Sarbello and Amelia Southard.
Paris Afiouni, Giacomo Colangelo, Madison Douskey, Lane Faison, Eilish Foy, Taylor Giroux, Sophie Glickman, Brendan Kelly, Lydia Kennedy, Brianna Laskowski, Evan Marquis, Madeleine Martin, Luis Missana, Peyton Nash, Marissa Perachi, Connor Ross, Luke Schneider, Elaina Stumpf, Harlequin Sullivan and Evan Woerner.
Samuel Butts, Grace Coutu, Gretchen Davis, Mary Katherine Eddy, Morgan Farrison, Julianna Fontanilla, Jennifer Haddad, Kathleen Jackson, Devon Lemoine, Grace McKinnon, Kate Mieczkowski and Charles VandenBosch.
Arantza Artieda, Sagely Brenner, Nicholas Brown, Jack Buchholz, Elijah Fowler, Sophia Granata, Zoe Gruendig, Collin Harty, Lauren Hope, Lily Kovacs, Lauren Noeding, Katherine Orletski, Phillip Ostrosky, Kaya Peck, Alexander Pelletier, Emma Perun, Matthew Ruffler, Olivia Schulta, Abigail Stinson, Maria Strattner, Jamie Swanson, Mia Wallace and Alaina Wilcox.
Kerstin Ambruso, Faith Bargellini, Annabelle Churyk, Kip Faison, Abigail Hendy, Amanda Hodge, Aurora Kearney, Claire Kersten, Kira McCauley, Mia Melatti, Marie Sprong and John Wild.
Nicholas Adiletti, Cooper Awlasewicz, Ruben Barreto, Penelope Becker, Alice Blyn, Spencer Campbell, Ethan Denning, Lynzee Ensley, Jared Frankland, Cameron Goethner, Lucas Jacob, Isaia Kohn, Willow Kuck, Frederick Matthis, Lindsay Mulhare, Mason Murphy, Emelie Myhill, Jacob Okenquist, Liam Pacific, Aidia Peterson, Gabrielle Pomeroy, Gavin Rak, Zoe Soletsky, Luca Tammaro, Hailea Thompson, Quintin Vidal, Lilian Wilson, Madox Wodjenski and Saxton Wodjenski.
Micayla Aleksandrowicz, Alondra Artieda, Griffin Blum, Juliet Eddy, Gavin Giroux, Gavin McKhann, Peyton Ongley and Margaret Vincent.
Gavin Abdella, Samuel Granata, Amelia Jacob, Griffin Konik, Nathaniel Konik, Ronan McCabe, Helena Nelson, Ivanna Ortega, Mackenzie Pedersen, Leah Power, Caleb Seamans, Matilda Skiles, Peyton Thomas, Isabel Wilkins and Reed Woerner.Read Full Article
Lily Bialack, Benjamin Churyk, Liam Denning, Hayden Fisher, Antonia Kearney, James Kersten, David Low, Wyatt Ongley, Hudson Tenreiro, Lexi Thomas, Ethan Wild and Kurt Woerner.
Wylden Abraham, Abbie Bullock, Ryan Ceylan, Robert Donaldson, Reagan Evans, Reese Evans, Isaac Fitch, Jake Gervasio, Jacqueline Goldberg, Emily Illescas, Pierce Johnson, John Knox, Andrew Konik, Maya Krett, Eva Lucchesi, Eva Matthis, Kadence O'Keefe, Jaeden Query, Eliana Quigley, Tagan Sivick, Jacob Tendler and Raechel Tricarico.