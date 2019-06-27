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Thu Jun 27 2019

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Thursday, June 27 News
News

Sherman School announces honor roll

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Sherman School has announced its third term honor roll.

GRADE 8

HIGHEST

Alexa Buffa, Tyler Hodges, Grace McKinnon, Annabelle McLean, Tobi Press, Amanda Quinn, Nicole Schutz, Micayla Tarby and Olivia Zeitler.

HIGH

Remington Hafer, Phillip Ostrosky and Amanda Williamson.

HONORS

Quinn Davis, Thomas Day, Luca Esposito, Ryan Fitzpatrick, Wayne Frick, Trevor Hodges, Joseph Krueger, Sandra LeClerc, Elanora Pease, James Philipakos, Alexandra Pietruska and Ava Viola.

GRADE 7

HIGHEST

Hannah Bauer, Nathaniel Bruzinski, Douglas Conrad, Katherine Devine, Francesco Di Blasi, Isabel Greene, Michael Hatcher, Brady Kean, Aidan Mendell, Alexis Murray, Jose Mateo Ordinas-Lewis, Sameena Piel, Maximus Riccardi, Donina Sprance and Emilia Swan.

HIGH

Drew Colesworthy, Haley Fuller, Gabriel Greene, Samuel Head and Gabrielle Neunzig.

HONORS

Quinn Delamere, Kayla Febbraio, Roman Hanley, Erlind Lekaj and Summer Ribisl.

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