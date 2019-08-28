Students earn honors at New Milford High School

The following students were named to the New Milford High School honor roll for the fourth marking period of the 2018-19 academic year:
GRADE 12
HIGHEST HONORS
Emily Arasim, Jessica Berkun, Isabella Bianchi, Skylar Busch, Olivia Casa, Maylai Chamreun, Jillian Ciaglo, Timothy Cianciolo, Kathleen Delaney, Clark Ellis, Emily Farr, Abigail Farrell, Laura Gangell, Emma Greene, Leah Grill, Eric Habjan, Elena Harcken, Abby Hunniford, Ashley Jennings, Aradhana Kainth, Hannah Kenny, Alexandra Lamorte, Benjamin Marano, Julia March, Satil Moni, Amelia Moschitta, Sean Murphy, Logan Myles, Eli Nahom, Colleen O'Connor, Chloe Onorato, Christina Onorato, Emily Papp, Thomas Portelance, Anna Santarelli, Olivia Showalter, Madisun Slupatchuk, Claire Sproule, Olivia Squeglia, Emma Street and Rebecca Zullo.
HIGH HONORS
Samuel Bayers, Madison Bielmeier, Lily Blanchard, Tyler Bowe, Emma Bruzzi, Charlotte Bunt, Samantha Burns, Katelynn Calderon, James Cannizzaro, Christopher Caraluzzi, Michael Cavuoto, Luke Chastain, Hannah Clark, Stephannie Cordeiro, Bennett Danvers, Emily Dawson, Madeline De La Parra, Morgan Donnelly, Samantha Ehrenberg, Conor Fergus, Peter Folchi, Caleb Gaylord, Karley Greene, Samantha Guardino, Matthew Hassiak, Brianna Hatzmann, Colin Hollister, Justin Howard, Caitlin Jellen, Rajinder Kandhari, Zachary Kay, Liam Lacey, Tristan Lee, Nicole Mang, Alexander Mars, Trey Martin, Jacob Matthews, Mariana Miranda, Brooke Morabito, Laura Nevins, Elizabeth Norcross, Collin O'Brien, Joanne Ortiz, Grace Panos, Makayla Pariseau, Alyssa Parsons, Hailey Ploga, Nathan Pongsamorn, Alessandra Prontelli, Michael Rafferty, Kayleigh Rafferty, Ryan Rawoof, Ashley Ribeiro, Jack Rodriguez, Kimberlyn Romero, Faith Rosenhagen, Nicholas Rufa, Lisanny Sanchez, Brooke Sheehan, Olivia Smith, Madalyn Smith, Brooke Strand, Emily Thompson, Andre Vial, Julie Voyez, Ryan Weeks, Kendall Williams, Sierra Woods, Michaela Zegarelli, Karolina Zimny and Trevor Zupcoe.
HONORS
Mohamed Ahmed, Mackenzie Beck, Caitlyn Blunt, Stephanie Cafiero, Conner Caridad, Nicholas Cavuoto, Vivek Chandra, Jackson Cramer, Sophie Danish, James Day, Tori DeJulia, Tiffany Dessureau, Shayn Donaldson, Alexa Duncan, Jacqueline Failla, Britney Flores, Kassandra Gant, Hayden Giampietro, Kaiya Gulack, Benjamin Heaton, William Horvath, Aleksandra Kanacki, Skylar Keeler, Dillion Kessman, Benjamin Kile, Sophia Loria, Megan Lovejoy, Nicholas Magnante, Lilly McDermott, Una Miolla, Rachael Morrissey, Brandon Muckerman, Gina Paradiso, Caroline Parsons, Peter Reilly, Katherine Roche, Belinda Roman, Shelby Ruiz, Sydney Ruiz, Emily Sanford, Isaac Sherry, Julia Smialek, Connor Stahl, William Stanton, David Steele-Kimball, Matthew Sterk, Souraya Taouil, Kevin Terry, Ryan Thibodeau, Reese Titmas, Zachary Titmas, Janine Torre, Anthony Trocchio, Spencer Vanek and Amanda Walitynski.Read Full Article
GRADE 11
HIGHEST HONORS
Lindsey Adamou, Omar Afifi, Samina Ahmed, Dominic Alleva, Luke Anderson, Daniel Andrade, Grace Andrejczyk, Lateka Bellafantie, Justin Bitteker, Nicholas Bon Tempo, Mackenzie Brady, Emma Chamberlin, Nicole Chodack, Julia Colley, Liberty Corbett, Payton Cowan, Jose Davila, Zachary Deakin, Paige Duffany, Justin Eastman, Samuel Edwards, Victoria Giancaspro, Emily Grabner, John Hayes, Jaden Herbest, Tyler Hottes, Emrin Leclair, Dylan Leddy, Bleona Lekaj, Thomas Lewis, April Li, Allan Lian, Katherine Lukens, Helen Ma, Nicholas Maia, Valerie Martarella, Benjamin Matthews, Jared Morris, Colin Murphy, Ryan Murphy, Eliza Peery, Jay-li Poon, Jennifer Quaintance, Madilyn Siwek, Paige Spinner, Abhimanyu Sukumaran, Makayla Terrillion, Emilia Tesoriero, Autumn Wolf, Jason Zhang and Malin Zucca.
HIGH HONORS
Mahbuba Akter, Joseph Arlands, Adrian Armamento, Tanya Baranov, Matthew Barrett, Anthony Bauso, Lauren Baxter, Kyle Beebe, Taylor Bentley, Connor Benvenuti, Craig Benvenuti, Zachary Best, Jessie Bilotta, Connor Bladt, Alexis Blandino, Garrett Boardman, Matthew Bouzakis, Tatum Bowes, Justin Burlinson, Cassandra Campbell, Alexandra Carroccio, Brittany Carroccio, Nicholas Chiacchia, Louis Chiarito, Amanda Clark, Geovanna Coelho, Nolan Cushman, Isabella Damiano, Donovan Eannacony, Dominic Eannacony, Damien Edel, Jenna Epstein, Ashley Escobar, Luke Foster, Kacie Gavilanes, Jason Golembeski, Justin Gonzalez, Garrett Gorsuch, Kristen Grabner, Jack Granja, Andrew Grinnell, Olivia Hallacker, Emma Harvison, Brian Hinger, Madelyn Hurlburt, Lily Hutchinson, Ashton Ivey, Anthony Izzo, Scott Klimowich, Owen Kwan, Leroy Kwok, Katherine LaCava, Abigail LaPoint, Mathews Leite, Brianna Lennon, Anthony LeRose, Johnathan Letizia, Luka Liguori, Brianna Logan, Alyssa Lombardo, Ryan McDougal, Jillian Melendez, Kevin Meskill, Vincent Miller, Sarah Morris, Nathan Mulder, Carley Murphy, Zachary O'Brien, Grace Oliver, Lyndsey O'Marra, Kelsey O'Sullivan, Kyle Paist, Margaret Pascento, Caio Quirino, Austin Reed, Brandon Rigdon, Tori Roberts, Piper Robinson, Nicholas Ruffler, Reginarose Ryan, Joshua Schutz, Jacob Smith, Nathaniel Smith, Jordyn Strati, Anthony Taveras, Jonathan Toth, Emily Toth, Kaley Toth, Nicole Vivian, Madison Weeks and Madison Wood.
HONORS
Anne Baggott, Mykenzee Baier, Daniel Bologna, Taylor Briggs, Jonathan Calubaquib, Marc Carcaldi, Lee Joaquin Conlu, Madison Coolbeth, Amber Cummings-Chark, Christopher Cyr, Megan Davidson, Michael Define, Alyssa Delaney, Gabriela Deoliveira, Kasey Donnelly, Ader Duarte, Emily Duarte, Patrick Dwyer, Sophia Fallanca, Molly-Lynn Farquharson, Garred Farrell, Sarah Fender, Yelitsa Flores, Harrison Ford, Justin Forero, Kyle Futie, Robert Genao, Sara Greiner, Connor Ivey, Devin Jasso, Jessica Learson, Devyn Looney, Dylan Magner, Tia Makowicki, Abigail Mars, Sidney Martin, Madisyn Martinelli, Jacob Martinez, Brianna Maxaner, Jesse Meadows, Emilio Mejias, Sarah Mickelson, Anthony Mitchell, Sara Molella, Aidan Murphy, Eric Murphy, Matthew O'Hara, Matthew Onorata, Gerson Page, Morgan Pagel, Mia Picarelli, Anthony Picchione, Luke Pliego, Jack Puglisi, Glenda Pulla, Grace Reardon, Juliana Rella, Christian Rodriguez, Emma Russell, Colleen Ryan, Maxwell Sarich, Skylar Schaab, Jack Schipul, Grace Schuette, Adarra Smith, Sopier Soeum, Ella Stewart, Nicholas Sturino, Lauren Tannone, Mariya Tazi, Jack Teplica, Bryce Titus, Breanna Tucker, Chase Tuz, Daniel Vitarello, Evan Wologodzew, Tanner Wozne and Jack Zegarelli.
GRADE 10
HIGHEST HONORS
Joshua Abel, Cole Allen, Natalie Bailey, Kyle Barnhard, Marielle Bianchi, Tamas Biro, Peter Blunt, Jackson Caldwell, Tyler Carpenter-Berendsohn, Julia Cascone, Sophia Conklin, McKenzie Dayton, Carolynn DeBellis, Connor Delpha, Heather Dempsey, Sharon Dogbo, Robert Harkin, Tyler Holm, Harrison Joffrion, Ethan Jung, Jillian Kenny, Nathan Lawson, Nicholas Lessa, Alec Llerena, Kylie Logan, Ryan Lull, Matthew Marano, Jessica Matson, Chelsea McKay, Ian McNulty, Sophia McSherry, Kelsey Mendoza, Kiley Montague, Amanda Neeb, Shayne Nyce, Ayden O'Neill, Emma Padros, Erik Quaintance, Cassidy Ranno, Ezra Rosenberg, Nakita Singh, Hannah Spinner, Elena Stephens, Michael Sterk, Olivia Taub, Amanda Tesoriero, Brooke Thibodeau, Veronica Tierney, Jack Valentine, Lilian Vito, Sabella Volansky, Jordan Zarabet, Shae Zeitler and Grace Zona.
HIGH HONORS
Abdullah Abrar, Joao Lucas Alexandre, Adriana Alfano, Sherson Alvarez, Ciara Anderson, Madison Antonucci, Saumya Awasthi, Christopher Baccari, Jessica Baranowski, Nicollette Barile, Elle Bechtold, Jakob Berney, James Bishop, Carly Blinston, Kerith Bradshaw, Eduardo Bras, Avery Briggs, Evan Carlson, Vijay Chandra, Alessandra Cordero, Nathaniel Cramer, Adam Crispo, Sophia Delohery, Madison Devine, Jazmine Dionne, Matthew Dugan, Roxanne Edel, Lindsey Federowicz, Lohanna Ferreira, Hannah Fitzgerald, Ana Flood, Julia Frey, Kenna Gavel, Isabella Gimenez, John Guardino, Adrian Guzman, Savannah Hancock, Andrew Hartmann, Adriana Herron, Dylan Heydet, Dakota Incorvaia, Jordyn Ingram, Kellie Jackson, Tristen Kayfus, Charlotte Kelly, Sharaia Kerlew, Morgan Killen, Callie Lacey, Madison Lafontan, August Latta, Devin Lee, Dylan Lewis, Rosemund Lowe, Abigail Luis, Isabella Luis, Collette Lynch, Kathryn Lynch, Mared Maldonado-Diaz, Amanda Manaog, Nicole McNab, Caitlyn Merritt, Jessica Miller, Skylar Mink, Lana Myles, Hannah O'Connor, Shannon Palmer, Fiona Paredes, Christina Pascento, Ankush Patel, Jeremy Patzelt, Matthew Plancon, Abigail Portelance, Maia Quirk, Dylanie Rivera, Daniel Rizvic, Gabriel Rocca, Tyler Rogg, Eileen Romano, Tiffani Saunders, Madison Schell, Kati Seppa, Riley Smith, Emily Smith, Caroline Snowdon, Samuel Tarrant, Hayley Telesca, Rachael Tomanelli, Elizabeth Usher, Christiana Vinhateiro, Allegra Vitarello, Alex Wagner, Jessica Waldmann, Julia Wheeler, Katlyn White, Terrell Williams, Cory Woolley and Jason Zimmitti.
HONORS
Folasade Adeyeni, Dereck Angulo, Brian Armstrong, Brooke Barbieri, Kylie Bourjeili, Shannon Busnel, Chloe Chemero, Jason Christos, Nathan Collins, Jack Coloneri, Jennifer Creagh, Christopher Davidson, Nicholas Davidson, John Dawson, Eric Diaz, Claire Doychak, Kaitlyn Emerito, Collin Farr, Aiden Ferrante, Eric Garcia, Margaret Ginn, Gianna Gueli, Dylan Haug, Matthew Hernandez, Jesse Hoffman, Cameron Hovey, Emily Hrostek, Timothy Jellen, Kaitlyn Karl, Mackenzie Kean, Avery Langlois, Justin Leclair, Madison Lucas, Ciara Lynch, Nevan Marquardt, Alexa Messina, Michael Muller, Mackenzie-Lee O'Donnell, Trevor O'Neil, Alexander Page, Navia Payano, Andrew Racchumi, Brandon Riley, Dylan Ros, Evan Rountos, Ella Rufa, Christopher Salinas-Sanchez, Madigan Sotelo, Thea Spinner, Alban Stamper, Megan Stechmann, William Strempski, Paige Swinford, Paige Tannone, Sasha Varghese, Isabella Weber, Jacob Wilkinson, Mackenzie Williams, Jake Wilton and Marlon Yunga.
GRADE 9
HIGHEST HONORS
Shannon Anderson, Owen Arias, Madisyn Avallone, Taylor Balzi, Sarah Beck, Timothy Bensema, Joshua Berkun, Brandon Campbell, Annabelle Colonna, Aiden Crossfield, Gabriella Dane, Giovanna Esposito, Cassandra Giancaspro, Windsor Golembeske, Laura Grasso, Emma Henderson, Zoe Johnson, Ian Lee, Jacob Lee, Jason Loser, Riley Mahlke, Samantha McCaughan, Bronwyn Metz, Lacey Meyer, Trinity Mink, Kyle Murphy, James Najera, Trishma Nandi, Ngoc Nguyen, Ishaani Pradeep, Raj Reddy, Anthony Romaniello, Sarah Rondini, Francesca Spindle andKelsey Stewart.
HIGH HONORS
Jonah Acuff, Aynis Ahmed, Megan Almeida, Noah Anderson, Ella Andrews, Olivia Arasim, Rosemary Ayala, Louis Baumer, Jordan Beebe, Isabelle Bergman, Timothy Blandino, Logan Boisvert, Kyle Boland, Christopher Bon Tempo, Katharine Bouzakis, Ashley Bowe, Sara Brescia, Griffin Busch, Joseph Cafiero, Sophia Caraluzzi, Katie Carcaldi, Jake Carpentieri, Nicholas Chiarito, Grace Christian, Maya Clancy, Ryan Classey, Jack Cossari, Felicia Crowley, Claire Daniels, Johssa Daniels, Quinn Danvers, Brandon Deldin, Matthew DeMarte, Jayson Donaldson, Lianna Dorosh, Madison Dunlap, Emily Dunn, John Ellis, Sarah Falder, Leah Farrell, Patrick Fergus, Kayla Fierko, Gina Galligan, Michael Gartland, Clarissa Garza, Julia Gearing, Grace Graham, Megan Granja, Susan Hackett, John Heaton, Annalee Holcomb, Deanna Jackson, Robert Karl, Michael Kwan, Julia Lane, Casey Lenihan, Aidan Leo, Evan Lindner, Megan Lipari, Kayla Machado, Anichka Malachi, Katherine Mang, Sarah Marcos, Donny Mazzella, Cameron Milot, Emmaline Moore, Aiden Mulligan Brown, Samantha Murphy, Ryan Parker, Nicholas Peburn, Tiana Pennywell, Maximus Piel, Tyler Pilch, Miles Pokrinchak, Kristina Polo, Ashwin Ram, Brandon Rey, Elijah Reyes, John Romano, Karla Romero, Joel Sari, Mya Sheehan, Matthew Showalter, Sydney Slupatchuk, Caroline Staller, Braydon Stellato, Joseph Sturino, Christopher Suttmeier, Andrew Sypko, Kristen Taylor, Brayden Tripler, Maya Val, Sarah Vial, Ava Waldmann, Wreden Wandeloski, Vicky Ye and Keli Zavatsky.
HONORS
Abdull Abraheem, Caralyn Anderson, Alissa Arnold, Ravenne Atwood, Kierra Baur, Abigail Berisha, William Blaine, Reegan Blore, Anna Burns, Liam Cahalan, Nicholas Carlucci, Cameron Carroccio, Morgan Colp, John Comaskey, Ava Connolly, Zackary Cordero, Matthew Crookshank, Emma Deakin, Dylan DeFalco, Nolan Freeman, Isis Gallegos, Jeremiah Gittens, Nicholas Grahame, Sloan Gubner, Kamryn Gulack, Grace Hengel, Tyrese Hopkins, Katelyn Hornkohl, Carl Hoyt, Shane Kelly, Brett Kornhaas, Isaiah Lammie, Aidan Lavallee, Samantha Learson, Cassandra Logan, Isabel Loria, Jacob Mangels, Gracie Marello, Liam McInerney, Dana McKechnie, Ashley McLean, Joshua McMinn, Julia McMullin, Dylan NeJaime, Pamela Oliveira, Nathan Perrault, Nathan Pinochet, John Pomavilla, Alistair Riney, Matthew Rivard, Nixon Rivera, Kenneth Salvador, Alyssa Shelton, Gabriel Sopko, Stephen Spampinato, Trevor Sproule, Donovan Sweeney, Dillon Thomas, Michelle Thomas, Brandon Titmas, Breckin Tuz, Hansel Valdez Del Orbe, Matthew Viserto, Emma Wagner, Jason Wallace and James Wise.