Students earn honors at New Milford High School

The following students were named to the New Milford High School honor roll for the first marking period of the 2019-20 academic year:

GRADE 12

HIGHEST HONORS

Lindsey Adamou, Daniel Andrade, Nicholas Bon Tempo, Tatum Bowes, Brittany Carroccio, Nicole Chodack, Julia Colley, Liberty Corbett, Paige Duffany, Emily Grabner, Andrew Grinnell, Olivia Hallacker, John Hayes, Madelyn Hurlburt, Kallie Johnson, Owen Kwan, Emrin Leclair, April Li, Allan Lian, Luka Liguori, Alyssa Lombardo, Katherine Lukens, Helen Ma, Tia Makowicki, Kevin Meskill, Colin Murphy, Ryan Murphy, Grace Oliver, Lyndsey O'Marra, Eliza Peery, Jennifer Quaintance, Austin Reed, Tori Roberts, Joshua Schutz, Madilyn Siwek, Abhimanyu Sukumaran, Emilia Tesoriero, Kaley Toth, Nicole Vivian, Jason Zhang and Malin Zucca.

HIGH HONORS

Omar Afifi, Rebecca Aguiar, Samina Ahmed, Dominic Alleva, Luke Anderson, Joseph Arlands, Adrian Armamento, Anne Baggott, Mykenzee Baier, Matthew Barrett, Anthony Bauso, Lauren Baxter, Kyle Beebe, Taylor Bentley, Connor Benvenuti, Zachary Best, Jessie Bilotta, Justin Bitteker, Garrett Boardman, Matthew Bouzakis, Mackenzie Brady, Justin Burlinson, Jonathan Calubaquib, Cassandra Campbell, Alexandra Carroccio, Emma Chamberlin, Louis Chiarito, Payton Cowan, Nolan Cushman, Jose Davila, Zachary Deakin, Alyssa Delaney, Sean Donahue, Kasey Donnelly, Ader Duarte, Dominic Eannacony, Donovan Eannacony, Justin Eastman, Samuel Edwards, Jenna Epstein, Ashley Escobar, Sophia Fallanca, Molly-Lynn Farquharson, Sarah Fender, Harrison Ford, Luke Foster, Sara Greiner, Jaden Herbest, Tyler Hottes, Ashton Ivey, Anthony Izzo, Devin Jasso, Justin Jennings, McKenzie Kleppin, Adam Kunic, Leroy Kwok, Katherine LaCava, Abigail LaPoint, Jessica Learson, Dylan Leddy, Mathews Leite, Bleona Lekaj, Brianna Lennon, Anthony LeRose, Thomas Lewis, Brianna Logan, Nicholas Maia, Makenna March, Abigail Mars, Valerie Martarella, Sidney Martin, Madisyn Martinelli, Benjamin Matthews, Brianna Maxaner, Ryan McDougal, Emilio Mejias, Sara Molella, Sarah Morris, Nathan Mulder, Carley Murphy, Morgan Pagel, Kyle Paist, Margaret Pascento, Juliana Rella, Emma Richieri, Nicholas Ruffler, Reginarose Ryan, Jack Schipul, Grace Schuette, Katherine Sherry, Jacob Smith, Nathaniel Smith, Sopier Soeum, Paige Spinner, Ella Stewart, Jordyn Strati, Nicole Sundstrom, Lauren Tannone, Mariya Tazi, Makayla Terrillion, Emily Toth, Jonathan Toth, Breanna Tucker, Jefferson Vieira, Madison Weeks, Autumn Wolf, Madison Wood, Tanner Wozney and Jack Zegarelli.

HONORS

Mahbuba Akter, Benjamin Balstad, Craig Benvenuti, Connor Bladt, Alexis Blandino, Daniel Bologna, Taylor Briggs, Briana Brigman, Isaac Chamreun, Nicholas Chiacchia, Amanda Clark, Geovanna Coelho, Lee Joaquin Conlu, Gillian Corgan, Anthony Cousens, Christopher Cyr, Isabella Damiano, Michael Define, Patrick Demko, Ian Donahue, Michael Dudow, Patrick Dwyer, Damien Edel, Jacob Erickson, John Fitzmaurice, Yelitsa Flores, Justin Forero, Branndon Fuller, Kacie Gavilanes, Robert Genao, Jason Golembeski, Garrett Gorsuch, Kristen Grabner, Emma Harvison, Brian Hinger, Lily Hutchinson, Scott Klimowich, Johnathan Letizia, Alex Lipari, Devyn Looney, Logan Maciel, Dylan Magner, Matheus Martins, Danielle McNab, Jesse Meadows, Jillian Melendez, Vincent Miller, Luke Mirabito, Anthony Mitchell, Jared Morris, Aidan Murphy, Eric Murphy, Zachary O'Brien, Erinn O'Hara, Matthew O'Hara, Rene Ortega Gomez, Kelsey O'Sullivan, Daniel Osvalda, Gerson Page, Mia Picarelli, Aurora Preusse, Samantha Primavera, Jack Puglisi, Glenda Pulla, Caio Quirino, Grace Reardon, Brandon Rigdon, Isabella Rinaldi, Piper Robinson, Mary Rocca, Christopher Rodrigues, Christian Rodriguez, Nicholas Romandi, Maxwell Sarich, Skylar Schaab, Anna Silva, Marianna Siscoutto, Adarra Smith, Maxwell Steiger, Anthony Taveras, Jack Teplica, Allison Thomas, Connor Thomas, Daniel Vitarello, Charles Vogt and Evan Wologodzew.

