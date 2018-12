Students named to SMS honor roll

Schaghticoke Middle School in New Milford has recognized students who were named to the honor roll for the first marking period.

Grade 8

Highest Honors

Abu Abdullah, Taormina Amelio, Hanna Bartmon, Elizabeth Berry, Emma Boothby, Sarah Bundy, Dylan Caldwell, Kate Carlson, Kayleen Chabla, Emily Chiappa, Justin Chodack, Sophia Christos, Matthew Comfort, Kenneth Cook, Daniel Csepke, Gretchen Davis, Marco DeLima, Isabel Delpha, Noah Dieterle, Theodore Dietter, Westin Doud, Jennifer Ferreira, Jennifer Ferreira, Evan Gabianelli, Madisyn Gaudio, Kaitlyn Goetz, Donald Hassiak, Riley Herring, Allison Higgins, Madison Jewell, Mia Kelleher, Sydney Kelleher, Kylie Lane, Timothy Larson, Leah Lawson, Bryce Lewis, Ashton Manaog, Zachary Mars, Olivia Marsan, Eve McDermott, Kathryn McDonagh, Ruby McSherry, Julia Meadows, Alexis Mignano, Leah Minsek, Abby Mitchell, Claire Montague, Mya Morabito, Nicholas Morehouse, Kara Murphy, Allison Neak, Braden Olmstead, Jordi Padros, Isabella Perdigoto, Anna Pippenger, Chase Poodiack, Giovanni Puglia, Elizabeth Rainey, Kassiera Raymond, Abigayle Retter, Brinett Rodriguez, Alexander Rogg, Matthew Ruffler, Henry Runyan, Joshua Sam, Elliott Schemm, Elliet Schriver, Rose Schuette, Aili Seppa, Meaghan Sheedy, Callie Silvestri, Aidan Smith, Connor Sterling, Diya Sukumaran, Andrew Taborsak, Landon Tannone, Madison Tierney, James Toscano, Avery Trach, Jordan Tuttle, Nina Vanjur, Baker Waters, Cassandra Williams, Erinn Williams, Christopher Wologodzew, Victoria Wunderlich and Ryan Zimmitti.

High Honors

Aaron Abramson, Lugin Afifi, Anthony Alleva, Ashley Andreotto, Mia Antonucci, Hailey Best, Peter Cardenas, Brennan Carlson, Ryan Carlson, Nicholas Coloneri, Jake Coniglio, Anna DeBellis, Shania Deokarran, Cayla Do, Lexi Donnelly, Tierney Dugdale, Jemail Elezi, Hady Elmahy, Valerie Escobar, Samuel Garcia, Anthony Garten, Lauren Gianos, Marissa Gillette, Steven Goetz, Jalen Greene, Charles Greiner, Hannah Hallacker, Ruby Hangac, Morgan Hurlburt, Claire Joffrion, Grace King, Evan Klimowich, Morgan LaFontan, Tyrek Lindsay, Carly Lynch, Bryce Mathew, Colin Merrill, Grace Mickelson, Yae Young Min, Jack Morrison, Quinn Mullen, Kyahmi Na, Madison NeJaime, William Nichols, Garrett O'Loughlin, Andrew Osvalda, Philip Passero IV, Cameron Perez, Owen Poodiack, Elmer Pulla, Gavin Pullen, Sabrina Quirino, Alexander Rigdon, Aidan Robles, Breanna Robles, Priscilla Rodriguez, Claudia Rogg, Kevin Sari, Sydney Scalzo, Olivia Schulta, Hayden Smith, Leah Smith, Veronica Snyder, Dillon Stedman, Colin Swinford, Ariana Taylor, Noura Tazi, Alex Thibodeau, Olivia Tovino, Lyra Trimarchi, Hannah Trowbridge, Austin Usaty, Owen Vaughan, Colin Walsh, Jia Jun Wang, Katrina Wang, Renissa Williams, Guy Zegarelli and Camila Zhunio.

Honors

Zachary Agnor, John Allen, Jemima Bagula, Kyle Bennett, Faith Blank, Cody Burch, Haley Burlinson, Malachi Caldwell, Zachary Caldwell, Frank Conklin, Cayden Creagh, Shelby Curry, Thomas Dardis, Amelia Define, Lindsey Deldin, Noah Derby, Giovanni Esposito, Brendan Evans, Aidan Ezra, Liam Flynn, Charlotte Fusco, Jillian Gillotti, Amyra Grasso, Kerri Guaman, Mike Guaman, Owen Haldin, Conner Haug, Alexander Herrera, Isu Hong, Natalie Hulton, Bryce Isquith, William Johnson, Lila Kelly, Rose Kelly, Katelyn Klimowich, Joseph Laedke, Chloe Lent, Tynan Lim, Usiel Magana, Daniel Malumphy, Nickolai Marques, Alexis McBride, Alex Mejicango, Dylan Munger, Clinton Murphy, Michalen Patzig, Alexander Pelletier, Timothy Peloso, Julisa Peralta, Ava Perino, Joshfredu Pineiro-Diaz, Adriana Pohlman, Chayten Prashant, Kevin Preusse, Nicole Reiske, Kaylie Rich, Gabriella Rodrigues, Mia Rosenhagen, Abbey Sarich, Rebecca Scoular, Kevin Segura, Sarah Seo, Zachary Simpson, Blake Stephens, Mark Telesca, Jonas Veleas, Erik Wagher, Ella Waupotic, Paul Weber and Annie Ye.

Read Full Article